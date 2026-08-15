Sheila On 7 Akan Tampil di Live Project Semarang, Bawa Singel Baru Sederhana

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sheila On 7 akan hadir dalam panggung Live Project di Lanud Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah , 31 Oktober 2026 mendatang.

Band yang digawangi Akhdiyat Duta Modjo itu akan tampil bersama Good Morning Everyone, Lomba Sihir, Kunto Aji, Mahalini, Afgan, dan The Changcuters.

Kehadiran Sheila On 7 kali ini membawa sesuatu yang berbeda. Band tersebut baru saja merilis singel berjudul Sederhana yang berpeluang masuk dalam daftar lagu yang dibawakan saat tampil di Semarang.

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Manajer Sheila On 7 Adam Subarkah mengatakan masih memiliki waktu untuk menyusun daftar lagu yang akan dibawakan. Menurutnya, Sheila On 7 memiliki keleluasaan dalam menentukan lagu karena mempunyai katalog musik yang panjang.

“Ya sebenarnya kalau Sheila on 7 perform ya, sudah pasti kan Sheila on 7 itu kekuatannya kan yang pertama adalah katalog, ya,” kata Adam dalam taklimat media Live Project di Mahima Semarang, Jumat (14/8).

Meski daftar lagu masih disiapkan, Adam memastikan ada pembeda dalam penampilan Sheila On 7 kali ini, yakni kehadiran lagu terbaru mereka.

“Cuma yang pasti kan Sheila on 7 baru saja merilis singel judulnya Sederhana. Jadi ya, mungkin ya perbedaan yang paling beda ya ada lagu baru itu,” ujar Adam.

Menurut Adam, Semarang merupakan salah satu kota yang selalu memberikan sambutan positif kepada Sheila On 7. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mereka tidak memiliki keraguan untuk kembali tampil di Ibu Kota Jawa Tengah lagi.