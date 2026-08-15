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HUT ke-81 RI, Bendera Merah Putih Raksasa Tak Membentang di Balai Kota Semarang

Sabtu, 15 Agustus 2026 – 18:50 WIB
HUT ke-81 RI, Bendera Merah Putih Raksasa Tak Membentang di Balai Kota Semarang - JPNN.com Jateng
Suasana menyambut HUT ke-81 RI di Balai Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Balai Kota Semarang memilih tak membentangkan bendera merah putih raksasa dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI).

Pantauan JPNN.com, gedung Moch Ikhsan tampak polos. Gedung delapan lantai itu tak ada bendera Indonesia yang biasa dibentangkan tiap tahun.

Namun, terlihat tiang berbendera merah putih yang dipasang pada tiang di atap gedung delapan lantai tersebut. Jumlahnya 17 bendera.

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Pada taman Balai Kota Semarang juga bersolek. Di antara air mancur terdapat ornamen lampu merah putih dililitkan pada pohon.

Tampak pula ucapan menyambut kemerdekaan Indonesia oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin.

Dikonfirmasi, Agustina mengaku tidak mengetahui penyebab absennya bendera raksasa di Balai Kota Semarang.

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“Iya kurang tahu nih, mungkin memang tidak ada yang lucu-lucu lagi, ya konsepnya beda. Atau mungkin tidak ada di proses perencanaannya,”ujarnya.

Agustina menyebut semarak kemerdekaan tahun ini tidak hanya ada di pusat kota, tetapi menyebar hingga ke tingkat rukun tetangga (RT). Terlebih sudah ada pencairan Bantuan Operasional (BOP) Rp 25 juta per tahun tiap RT.

Ada yang berbeda di Balai Kota Semarang menjelang puncak HUT ke-81 RI, bendera merah putih raksasa tak lagi membentang.
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TAGS   Jawa Tengah semarang bendera merah putih balai kota semarang kemerdekaan hut ke-81 ri

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