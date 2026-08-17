Polda Jateng Bergerak untuk Korban Gempa NTT, 10 Truk Bantuan Diberangkatkan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Semangat kemerdekaan tak hanya dirayakan dengan upacara dan pengibaran bendera. Polda Jawa Tengah memaknainya dengan mengirim bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tahap pertama diberangkatkan dari Mapolda Jateng, Senin (17/8), bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebanyak 10 truk dan satu mobil boks dikerahkan untuk membawa berbagai kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. Bantuan tersebut dikumpulkan dari keluarga besar Polda Jateng, Bhayangkari se-Jawa Tengah, serta para donatur.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana alam.

“Keluarga besar Polda Jawa Tengah turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur,” kata Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.

Dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi pengingat bahwa warga terdampak bencana tidak menghadapi musibah seorang diri.

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Bantuan yang dikirim cukup beragam, mulai air mineral, susu bubuk, makanan siap saji, mi instan, beras, minyak goreng, biskuit, gula, popok, selimut, terpal, hingga roti.

Polda Jateng juga mengirim pakaian anak dan remaja dalam kondisi baru, pakaian dalam, serta sarung.