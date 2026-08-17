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Unik! Upacara HUT ke-81 RI di Semarang Berbahasa Jawa, Warga Tampil ala Petani

Senin, 17 Agustus 2026 – 19:34 WIB
Unik! Upacara HUT ke-81 RI di Semarang Berbahasa Jawa, Warga Tampil ala Petani - JPNN.com Jateng
Warga berkostum ala petanu dalam upacara HUT ke-81 RI di Desa Wisata Kandri, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tepat pukul 07.45 WIB, Jalan Kandri Raya ditutup sementara. Bukan karena perbaikan jalan, melainkan digunakan sebagai lokasi upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI).

Upacara digelar tepat di gerbang Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/8).

Selama sekitar 30 menit, warga mengikuti upacara kemerdekaan dengan khidmat. Pelaksanaan upacara kali ini berbeda dari biasanya. Mayoritas warga mengenakan berbagai atribut ala petani, seperti kebaya, lurik, caping, serta membawa cangkul, arit, alat penyemprot herbisida, hingga angkong.

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Ratusan warga RW I Kandri juga membawa aneka hasil bumi, seperti bayam, kangkung, sawi, terong, kacang panjang, pepaya, ubi, dan berbagai hasil pertanian lainnya.

Seluruh rangkaian upacara menggunakan bahasa Jawa, mulai dari pembawa acara, komandan peleton, komandan upacara, hingga inspektur upacara.

“Upacara ini dikatakan unik karena kami anak-anak mudanya berbahasa Jawa,” kata Masudi (60), Ketua RW I Kelurahan Kandri, seusai upacara.

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Masudi mengatakan penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari perlahan mulai ditinggalkan. Menurutnya, rata-rata anak zaman sekarang lebih sering menggunakan bahasa Indonesia.

Menurutnya, penggunaan bahasa Jawa dalam upacara tersebut bukan berarti sebuah kemunduran. Sebaliknya, hal itu dilakukan untuk menjaga bahasa Jawa yang diperkirakan telah berusia 1.200 tahun agar tetap lestari.

Kostum petani dan berbahasa Jawa menjadi khas upacara HUT ke-81 RI di Desa Wisata Kandri, Kota Semarang, Jawa Tengah.
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TAGS   Jawa Tengah semarang upacara hut ke-81 ri desa wisata kandri

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