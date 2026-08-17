JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kreatif! Warga Semarang Sulap Limbah Plastik Jadi Kostum Upacara HUT ke-81 RI

Kreatif! Warga Semarang Sulap Limbah Plastik Jadi Kostum Upacara HUT ke-81 RI

Senin, 17 Agustus 2026 – 19:50 WIB
Kreatif! Warga Semarang Sulap Limbah Plastik Jadi Kostum Upacara HUT ke-81 RI - JPNN.com Jateng
Warga mengenakan kostum berbahan dasar limbah plastik dalam Upacara HUT ke-81 RI di Kampung Gang Presiden Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Senin (17/8). FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kostum adat berbahan dasar limbah plastik menarik perhatian dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Kampung Gang Presiden Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Senin (17/8).

Tepat pukul 07.00 WIB, lapangan upacara telah dipenuhi warga yang antusias mengikuti pengibaran bendera merah putih.

Kreativitas menggunakan bahan daur ulang menjadi bagian dari konsep perayaan kemerdekaan di Kampung Puntan. Warga juga mengenakan berbagai pakaian adat dan seragam profesi.

Baca Juga:

Seluruh petugas upacara, mulai dari protokol atau pembawa acara, pasukan pengibar bendera, hingga pembaca Undang-undang Dasar (UUD) 1945 merupakan perempuan.

Seorang warga, Emma Apriliana menyulap bubble wrap atau bungkus gelembung bekas menjadi luaran dan rok.

Emma mengatakan ide tersebut muncul dari keprihatinannya terhadap banyaknya sampah plastik di rumah. Dia kemudian mengumpulkan bungkus gelembung bekas dan menjahitnya sendiri menjadi kostum untuk upacara 17 Agustus.

Baca Juga:

“Saya dapat idenya dari sosial media, sering lihat modifikasi-modifikasi kostum dari sampah plastik” kata Emma.

Kreativitas Emma ternyata mendapat perhatian warga di luar Kampung Puntan. Kostum yang dibuatnya bahkan sudah diminati warga kampung lain untuk disewa.

Kreativitas menggunakan bahan daur ulang menjadi bagian dari konsep perayaan kemerdekaan di Kampung Puntan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang limbah plastik hut ke-81 ri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU