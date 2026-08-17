Kreatif! Warga Semarang Sulap Limbah Plastik Jadi Kostum Upacara HUT ke-81 RI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kostum adat berbahan dasar limbah plastik menarik perhatian dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Kampung Gang Presiden Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Senin (17/8).

Tepat pukul 07.00 WIB, lapangan upacara telah dipenuhi warga yang antusias mengikuti pengibaran bendera merah putih.

Kreativitas menggunakan bahan daur ulang menjadi bagian dari konsep perayaan kemerdekaan di Kampung Puntan. Warga juga mengenakan berbagai pakaian adat dan seragam profesi.

Seluruh petugas upacara, mulai dari protokol atau pembawa acara, pasukan pengibar bendera, hingga pembaca Undang-undang Dasar (UUD) 1945 merupakan perempuan.

Seorang warga, Emma Apriliana menyulap bubble wrap atau bungkus gelembung bekas menjadi luaran dan rok.

Emma mengatakan ide tersebut muncul dari keprihatinannya terhadap banyaknya sampah plastik di rumah. Dia kemudian mengumpulkan bungkus gelembung bekas dan menjahitnya sendiri menjadi kostum untuk upacara 17 Agustus.

“Saya dapat idenya dari sosial media, sering lihat modifikasi-modifikasi kostum dari sampah plastik” kata Emma.

Kreativitas Emma ternyata mendapat perhatian warga di luar Kampung Puntan. Kostum yang dibuatnya bahkan sudah diminati warga kampung lain untuk disewa.