KPAI Soroti Dugaan Perundungan Berulang di SMPN 1 Blora, Sekolah Diminta Perkuat Pengawasan

jateng.jpnn.com, BLORA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti dugaan perundungan yang kembali terjadi di SMP Negeri 1 Blora, Jawa Tengah.

KPAI menilai kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah, terutama terkait pengawasan terhadap aktivitas siswa serta penerapan budaya aman dan nyaman di lingkungan pendidikan.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini mengatakan pihaknya telah menjangkau kasus tersebut dan memberikan pendampingan psikososial kepada korban.

“KPAI juga menjangkau kasus tersebut dan memberikan pendampingan psikososial sejak dua hari lalu. Selain itu, Dinas Pendidikan setempat telah melakukan upaya mediasi, sementara pemenuhan hak korban tetap harus menjadi prioritas,” ujar Diyah beberapa waktu lalu.

Menurut Diyah, munculnya dugaan perundungan untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari setahun di sekolah yang sama menjadi perhatian serius.

Evaluasi, kata dia, tidak boleh hanya berhenti pada program pencegahan perundungan. Pengawasan terhadap aktivitas siswa di lingkungan sekolah juga harus diperkuat.

“Pekan depan kami rapat koordinasi terbatas (Rakortas) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengenai rentetan perundungan di Jawa Tengah,” jelasnya.

Diyah menegaskan seluruh bentuk perundungan tidak boleh dianggap sepele. Tindakan yang terlihat kecil sekalipun, menurut dia, dapat berdampak terhadap korban dan harus segera ditangani.