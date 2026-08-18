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Viral! Plt Bupati Pati Salah Melafalkan Sila Kedua Pancasila Saat Upacara HUT ke-81 RI

Selasa, 18 Agustus 2026 – 10:35 WIB
Viral! Plt Bupati Pati Salah Melafalkan Sila Kedua Pancasila Saat Upacara HUT ke-81 RI - JPNN.com Jateng
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ketika menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Alun-alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (17/8). FOTO: Tangkapan layar akun Instagram @bpkad.pati.

jateng.jpnn.com, PATI - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra salah melafalkan sila kedua Pancasila saat menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI), Senin (17/8).

Upacara yang digelar di Alun-alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu disiarkan langsung melalui kanal YouTube. Namun, siaran langsung yang menampilkan kesalahan Risma Ardhi Chandra sudah diturunkan.

Tampak, dalam rekaman video yang beredar, tak ada kekeliruan oleh Risma ketika membacakan sila pertama Pancasila. Namun, kesalahan terjadi ketika politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu membacakan sila kedua.

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Sila kedua yang benar seharusnya “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Oleh kader Muhaimin Iskandar tersebut diucapkan menjadi “Keadilan yang Adil dan Beradab”.

Peserta upacara yang hadir dari berbagai elemen itu tidak menirukan kesalahan pelafalan Risma. Hadirin tetap melafalkan sila kedua dasar negara dengan benar.

Sila ketiga hingga kelima yang dibacakan Risma sesuai dengan bunyi Pancasila.

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Belum ada tanggpan dari Risma Ardhi Chandra soal kesalahannya dalam membacakan sila kedua Pancasila.

Untuk diketahui, rumusan Pancasila pertama kali diusulkan oleh Moh. Yamin, Soepomo dan Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945.

Sila kedua yang benar seharusnya “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Oleh Risma diucapkan menjadi “Keadilan yang Adil dan Beradab”.
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TAGS   Jawa Tengah Pati bupati pati pkb Pancasila risma ardhi chandra hut ke-81 ri plt bupati pati

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