Mahjong Merdeka Jadi Ruang Kolaborasi Komunitas dan Pelaku Usaha

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Jawa Tengah menggelar Mahjong (Mahyong) Merdeka 2026 di Sittu Kopi, Kota Semarang, pada 16–17 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi permainan mahyong, tetapi juga ruang kolaborasi yang mempertemukan komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat dalam sebuah kegiatan kreatif.

Mahjong Merdeka 2026 melibatkan 128 peserta dari berbagai kalangan dan komunitas yang memiliki ketertarikan terhadap mahyong. Turnamen itu mengusung semangat kemerdekaan, sportivitas, dan kolaborasi.

Bendahara Umum Gekrafs Jawa Tengah Aurellia mengatakan mahyong tidak hanya dapat dilihat sebagai permainan, tetapi juga bagian dari komunitas dan gaya hidup yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan kreatif dan bernilai ekonomi.

“Kami melihat mahyong bukan hanya sebagai permainan, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas dan gaya hidup yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan kreatif dan bernilai ekonomi. Karena itu, Gekrafs Jawa Tengah mendukung Mahjong Merdeka sebagai ruang kolaborasi antara komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat,” kata Aurellia.

Menurutnya, kegiatan berbasis komunitas seperti mahyong Merdeka dapat menjadi salah satu ruang baru dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Tengah.

Ekonomi kreatif, kata dia, tidak hanya berkembang melalui subsektor seperti kuliner, fesyen, kriya, musik, dan seni pertunjukan. Kegiatan berbasis komunitas, gaya hidup, rekreasi, serta penyelenggaraan acara juga memiliki potensi untuk membangun interaksi dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

Kolaborasi Gekrafs Jawa Tengah dengan Sittu Kopi menjadi salah satu contoh sinergi antara pelaku usaha dan komunitas dalam menciptakan kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga memberikan pengalaman bagi peserta dan pengunjung.