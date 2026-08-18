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Asyik Swafoto, Pendaki Asal Brebes Terjatuh di Kawah Gunung Slamet

Selasa, 18 Agustus 2026 – 14:40 WIB
Asyik Swafoto, Pendaki Asal Brebes Terjatuh di Kawah Gunung Slamet - JPNN.com Jateng
Puncak Gunung Slamet terlihat dari arah Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. FOTO: ANTARA/Sumarwoto.

jateng.jpnn.com, TEGAL - Seorang pendaki dilaporkan terjatuh di kawah Gunung Slamet, Jawa Tengah pada Selasa (18/8) pagi.

Pendaki tersebut bernama M. Fahri Maulana (16) asal Sirampog, Kabupaten Brebes. Fahri mendaki melalui Jalur Sawangan, Kabupaten Tegal.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan korban terjatuh saat asyik berswafoto di bibir kawah dengan ketinggian 3.428 mdpl tersebut.

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“Saat ini kami telah mengirimkan satu tim bergabung dengan tim SAR gabungan untuk mengevakuasi,” kata Budiono.

Pihaknya belum mengetahui kondisi terkini pendaki tersebut. Pasalnya belum ada tim yang sampai di lokasi kejadian pendaki bawah umur itu terjatuh.

“Namun, berdasarkan laporan yang masuk, tidak ada pergerakan,” ujarnya.

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Pihaknya membekali tim dengan peralatan dan perlengkapan evakuasi di ketinggian karena jarak dari bibir kawah hingga lokasi jatuhnya korban mencapai 50 meter.

Termasuk dilengkapi dengan breathing apparatus atau tabung oksigen untuk mengantisipasi muncupnya gas beracun di Gunung Slamet.

Pendaki tersebut bernama M. Fahri Maulana (16) asal Sirampog, Kabupaten Brebes. Fahri mendaki melalui Jalur Sawangan, Kabupaten Tegal.
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TAGS   tim sar Jawa Tengah semarang brebes Swafoto pendaki tegal sar semarang gunung slamet kawah gunung slamet

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