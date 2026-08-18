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Kolonel Priyo Jadi Komandan Upacara di Istana Merdeka, Wali Kota Semarang Ungkap Hal Ini

Selasa, 18 Agustus 2026 – 18:37 WIB
Kolonel Priyo Jadi Komandan Upacara di Istana Merdeka, Wali Kota Semarang Ungkap Hal Ini - JPNN.com Jateng
Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0733/Kota Semarang Kolonel Inf. Priyo Handoyo menjadi Komandan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (17/8). FOTO: Tangkapan layar akun YouTube @sekretariatpresiden.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0733/Kota Semarang Kolonel Inf. Priyo Handoyo terpilih menjadi Komandan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (17/8).

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi Kolonel Priyo karena mendapat kepercayaan memimpin pasukan upacara kemerdekaan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

“Atas nama Pemerintah Kota Semarang dan seluruh warga Semarang, saya menyampaikan selamat kepada bapak Kolonel Priyo Handoyo atas kepercayaan yang diberikan negara untuk memimpin upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka,” ujar Agustina, Selasa (18/8).

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“Ini menjadi kehormatan bagi beliau sekaligus kebanggaan bagi kami semua di Kota Semarang,” kata Agustina, lagi.

Menurut Agustina, kepercayaan kepada Kolonel Priyo menjadi momentum yang membanggakan karena mendapat amanah untuk menjalankan tugas kenegaraan tersebut.

“Semangat pengabdian yang ditunjukkan bapak Kolonel Priyo hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Kemerdekaan mengingatkan kita pada tanggung jawab untuk terus memberikan pengabdian terbaik, sesuai dengan tugas dan peran masing-masing,” katanya.

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Agustina berharap momentum tersebut makin memperkuat semangat kebersamaan dan sinergi antara Pemerintah Kota Semarang, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat.

Untuk diketahui, Kolonel Priyo Handoyo merupakan abiturien Akademi Militer (Akmil) 2003. Perwira menengah (Pamen) kecabangan Infanteri Angkatan Darat itu mulai menjabat sebagai Dandim 0733/Kota Semarang per Agustus 2025. (ink/jpnn)

Agustina Wilujeng mengapresiasi Kolonel Priyo karena mendapat kepercayaan memimpin pasukan upacara kemerdekaan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

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TAGS   jateng Jawa Tengah semarang Wali Kota Semarang agustina wilujeng pramestuti hut ke-81 ri dandim semarang kolonel inf priyo handoyo istana merdeka

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