3 Hotel di Semarang dengan Fasilitas Spa & Relaksasi, Cocok untuk Staycation

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Semarang tak hanya menarik untuk dijelajahi, tetapi juga memiliki banyak pilihan akomodasi yang nyaman untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Bagi Anda yang ingin menginap sekaligus menikmati waktu relaksasi, hotel dengan fasilitas spa dan kebugaran bisa menjadi pilihan.

Padma Hotel Semarang dan berbagai hotel Semarang ternama lainnya menjadi pilihan dengan menawarkan layanan relaksasi terbaik untuk menjaga kebugaran Anda.

Berikut tiga rekomendasi hotel di Semarang yang memiliki fasilitas spa dan relaksasi unggulan untuk melengkapi pengalaman menginap Anda:

1. Padma Hotel Semarang

Harga: Sekitar Rp1,9 jutaan per malam (harga hari biasa/di luar musim liburan, belum termasuk pajak)

Alamat: Jl. Sultan Agung No. 86, Wonotingal, Candisari, Semarang, Jawa Tengah, 50252

Review: Rating 9,5/10 dari 958 ulasan di Traveloka

Padma Hotel Semarang menjadi pilihan populer bagi tamu yang mencari kenyamanan dan kemewahan dengan suasana alami yang tenang.

Hotel di lokasi strategis ini dikenal dengan pelayanannya yang ramah, sigap, serta lingkungan yang asri. Sangat cocok bagi wisatawan keluarga maupun pebisnis yang mengutamakan ketenangan.

Untuk kebutuhan relaksasi dan kebugaran, hotel ini menyediakan fasilitas kolam renang air laut outdoor, sauna, pusat kebugaran, hingga akses ke water park.

Setiap kamarnya dirancang sangat nyaman dengan pilihan bathtub dan shower. Pilihan tipe kamar tergolong variatif, mulai dari Deluxe Twin hingga Family Room, yang siap memberikan pengalaman staycation berkesan di Semarang.