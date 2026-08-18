Pendaki yang Terjatuh di Kawah Gunung Slamet Ditemukan Tewas

jateng.jpnn.com, TEGAL - M. Fahri Maulana (16), pendaki yang terjatuh di kawah Gunung Slamet, Jawa Tengah dinyatakan meninggal dunia, Selasa (18/8) petang.

“Berdasarkan info dari tim yang telah tiba di puncak pukul 18.00 tadi, korban dipastikan telah meninggal dunia,” kata Kepala Kantor SAR Semarang Budiono, Selasa (18/8) malam.

Budiono mengatakan proses evakuasi jenazah pendaki asal Sirampog, Kabupaten Brebes dari dasar kawah telah dilakukan petang tadi.

“Tidak ada satu jam korban sudah berhasil dikeluarkan dari dasar kawah,” ujarnya.

Saat ini tim SAR gabungan telah membawa turun jenazah korban melalui Basecamp (BC) Permadi Guci, Kabupaten Tegal.

Dia menjelaskan jalur BC. Permadi Guci lebih mudah diakses ketimbang turun melalui BC. Basopala Sawangan yang merupakan jalur awal korban mendaki.

“Diperkirakan perjalanan turun menuju BC Permadi memakan waktu tujuh hingga delapan jam,” katanya.

Untuk diketahui, korban mendaki Gunung Slamet bersama tiga temannya melalui BC. Basopala Sawangan. Setibanya di puncak, korban asyik berswafoto.