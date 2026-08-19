Salah Ucap Sila Kedua Pancasila, Plt Bupati Pati: Kurang Enak Badan

jateng.jpnn.com, PATI - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengakui kesalahannya dalam melafalkan bunyi sila kedua Pancasila saat menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI) di Alun-alun Pati pada Senin (17/8).

Saat memimpin upacara, Chandra mengaku kondisi badannya kurang fit. Bahkan, dia menyebut keringat dingin bercucuran sebelum upacara dimulai.

”Pagi hari itu sudah keringat dingin. Memang kondisinya benar-benar kurang enak badan, rangkaian kegiatan yang sampai malam-malam, sehingga konsentrasinya benar-benar kurang,” ujarnya, Selasa (18/8) malam.

“Cuma karena posisinya 17 Agustus, saya harus keluar. Ternyata memang fisik manusia tidak bisa kalau memang kondisinya seperti itu. Akhirnya blank (kosong, red), jadi itu di luar prediksi kami,” kata Chandra, lagi.

Atas kesalahannya, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memohon maaf. Dia menyatakan tidak sengaja dalam momen membacakan teks Pancasila tersebut.

?”Jadi saya ucapkan permohonan maaf untuk masyarakat Kabupaten Pati, untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia. Itu sekali lagi tidak sengaja,” kata Chandra.

Chandra menjadikan momen salah melafalkan dasar negara tersebut sebagai pembelajaran agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

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?”Intinya menjadi pemimpin kabupaten harus tetap fokus, tetap kembali semangat untuk mengawal pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat Kabupaten Pati,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra salah melafalkan sila kedua Pancasila saat menjadi inspektur upacara HUT ke-81 RI, Senin (17/8) pagi.