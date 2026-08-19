Kronologi Pendaki Tewas Terjatuh di Kawah Gunung Slamet

jateng.jpnn.com, TEGAL - Tim SAR Gabungan telah mengevakuasi jenazah M. Fahri Maulana (16), pendaki yang terjatuh di kawah Gunung Slamet, Kabupaten Tegal Jawa Tengah pada Rabu (19/8) dini hari.

Jenazah pendaki asal Sirampog, Kabupaten Brebes itu tiba di Basecamp (BC) Permadi Guci, Kabupaten Tegal sekitar pukul 02.15 WIB.

“Seluruh proses evakuasi berjalan lancar, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bumijawa Tegal untuk diperiksa lebih lanjut sebelum diserahkan ke pihak keluarga,” kata Budiono, Rabu (19/8).

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Dia menyebut tidak ada hambatan selama proses evakuasi. “Cuaca cerah dan semua unsur tim SAR gabungan bersinergi dengan baik,” katanya.

Korban mendaki Gunung Slamet bersama tiga temannya melalui BC. Basopala Sawangan pada Selasa (18/8). Setibanya di puncak, korban asyik berswafoto.

Nahas, karena kurang hati-hati, korban terpeleset lalu terjatuh ke kawah Gunung Slamet sedalam 50 meter.

“Tetap waspada dan kami imbau kepada pendaki untuk dapat lebih berhati-hati lagi agar tidak terulang kejadian serupa,” kata Budiono. (ink/jpnn)