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Kecelakaan di Tol Batang, 4 Kendaraan Terlibat, Sopir Ambulans Diduga Kurang Konsentrasi

Rabu, 19 Agustus 2026 – 14:05 WIB
Kecelakaan di Tol Batang, 4 Kendaraan Terlibat, Sopir Ambulans Diduga Kurang Konsentrasi - JPNN.com Jateng
Petugas Polresta Batang sedang melakukan proses evakuasi dan penyelidikan pada kasus kecelakaan beruntun di Tol Batang-Semarang, Rabu (19/8/2026). ANTARA/HO-Humas Polresta Batang

jateng.jpnn.com, BATANG - Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di KM 379+900 Tol Batang-Semarang, wilayah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (19/8).

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka berat.

Kepala Polresta Batang Kombes Pol Warsono mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan.

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“Ya, benar, telah terjadi kecelakaan beruntun di Tol KM 379+900 wilayah Kecamatan Gringsing yang mengakibatkan satu korban meninggal dan dua korban luka. Kini, kami masih menyelidiki kepastian kasus kecelakaan itu,” kata Warsono.

Kecelakaan tersebut melibatkan ambulans Suzuki APV bernomor polisi D-1142-AFZ, truk Hino BE-8501-PV, Toyota Innova G-1480-BK, dan Toyota Avanza B-2058-UOR.

Berdasarkan keterangan sementara polisi, kecelakaan bermula ketika ambulans Suzuki APV melaju dari arah barat atau Jakarta menuju timur atau Semarang.

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Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi ambulans diduga kurang berkonsentrasi sehingga menabrak bagian belakang sisi kanan truk Hino yang melaju di depannya.

Benturan tersebut membuat ambulans oleng ke kanan. Kendaraan itu kemudian menabrak sisi kiri Toyota Innova yang melaju searah di lajur kanan.

Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan terjadi di KM 379+900 Tol Batang-Semarang, wilayah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (19/8
Sumber antara
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