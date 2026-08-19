JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini 3 Orang Tewas dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Batang, Semuanya Penumpang Ambulans

3 Orang Tewas dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Batang, Semuanya Penumpang Ambulans

Rabu, 19 Agustus 2026 – 14:32 WIB
3 Orang Tewas dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Batang, Semuanya Penumpang Ambulans - JPNN.com Jateng
Sebuah mobil ambulans yang mengalami kecelakaan beruntun di Tol Batang-Semarang yang mengakibatkan tiga korban meninggal dunia di Batang, Rabu (19/8/2026). (ANTARA.HO-Satlantas Polresta Batang)

jateng.jpnn.com, BATANG - Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan di KM 379+900 Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, bertambah menjadi tiga orang.

Seluruh korban meninggal dunia merupakan penumpang Suzuki APV ambulans yang terlibat kecelakaan pada Rabu (19/8).

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Batang AKP Eka Hendra Ardiansyah mengatakan tiga korban sebelumnya sempat mendapat perawatan di RSI Weleri, Kabupaten Kendal.

Baca Juga:

“Tiga kendaraan mengalami benturan akibat rangkaian kecelakaan tersebut termasuk roda cadangan truk yang terlepas dan mengenai kendaraan Toyota Avanza yang berjalan di belakang ambulans,” kata Eka.

Ketiga korban meninggal dunia masing-masing Mulyana (50) dan Tekat Susanto (48), warga Tangerang, serta Giyati (50), warga Cengkareng.

Mulyana mengalami cedera kepala sedang dan patah tulang pada tangan kiri.

Baca Juga:

Sementara Tekat Susanto mengalami cedera kepala sedang serta patah tulang tertutup pada tangan kiri. Adapun Giyati mengalami cedera kepala berat.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, ketiga korban kemudian dibawa oleh keluarga masing-masing untuk dimakamkan di kampung halaman.

Korban tewas kecelakaan beruntun di KM 379+900 Tol Batang-Semarang bertambah menjadi tiga orang. Semuanya merupakan penumpang ambulans.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kecelakaan kecelakaan di tol batang-semarang tol batang-semarang tewas korban kecelakaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU