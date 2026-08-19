3 Orang Tewas dalam Kecelakaan Beruntun di Tol Batang, Semuanya Penumpang Ambulans

jateng.jpnn.com, BATANG - Jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan empat kendaraan di KM 379+900 Tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, bertambah menjadi tiga orang.

Seluruh korban meninggal dunia merupakan penumpang Suzuki APV ambulans yang terlibat kecelakaan pada Rabu (19/8).

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Batang AKP Eka Hendra Ardiansyah mengatakan tiga korban sebelumnya sempat mendapat perawatan di RSI Weleri, Kabupaten Kendal.

“Tiga kendaraan mengalami benturan akibat rangkaian kecelakaan tersebut termasuk roda cadangan truk yang terlepas dan mengenai kendaraan Toyota Avanza yang berjalan di belakang ambulans,” kata Eka.

Ketiga korban meninggal dunia masing-masing Mulyana (50) dan Tekat Susanto (48), warga Tangerang, serta Giyati (50), warga Cengkareng.

Mulyana mengalami cedera kepala sedang dan patah tulang pada tangan kiri.

Sementara Tekat Susanto mengalami cedera kepala sedang serta patah tulang tertutup pada tangan kiri. Adapun Giyati mengalami cedera kepala berat.

Setelah dinyatakan meninggal dunia, ketiga korban kemudian dibawa oleh keluarga masing-masing untuk dimakamkan di kampung halaman.