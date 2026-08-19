JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Gala Premiere ‘Baby Udon’ di Semarang, Sumargo Films & LYTO Pictures Angkat Kisah Cinta Nyata Penuh Air Mata

Gala Premiere ‘Baby Udon’ di Semarang, Sumargo Films & LYTO Pictures Angkat Kisah Cinta Nyata Penuh Air Mata

Rabu, 19 Agustus 2026 – 18:30 WIB
Gala Premiere ‘Baby Udon’ di Semarang, Sumargo Films & LYTO Pictures Angkat Kisah Cinta Nyata Penuh Air Mata - JPNN.com Jateng
Gala Premiere dan Meet & Greet Baby Udon digelar di Semarang. Film ini mengangkat kisah cinta nyata Fanny Kondoh dan mendiang Hajime yang penuh haru. Foto: Dok. untuk JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kisah cinta Fanny Kondoh dan mendiang Hajime Kondoh yang sebelumnya dikenal publik melalui media sosial kini diangkat ke layar lebar.

Film berjudul Baby Udon tersebut menyapa warga Semarang melalui rangkaian Gala Premiere dan Meet & Greet yang digelar di Atrium Mini Stage, Ground Floor Mall Ciputra Semarang, Minggu (16/8).

Yang membuat acara tersebut terasa berbeda, Fanny Kondoh hadir langsung bersama dua pemeran utama film, Denny Sumargo dan Caitlin Halderman.

Baca Juga:

Fanny merupakan sosok nyata di balik kisah cinta yang menjadi inspirasi film Baby Udon. Kehadirannya membuat penonton dapat mendengar langsung cerita mengenai perjalanan cintanya bersama mendiang Hajime.

Rumah produksi Sumargo Films bersama LYTO Pictures menghadirkan film tersebut sebagai upaya membawa kisah Fanny dan Hajime ke dalam bentuk cerita yang lebih utuh di layar lebar.

Perjalanan keduanya tidak hanya berkisah tentang pertemuan dan cinta, tetapi juga berbagai perjuangan yang mereka lalui bersama.

Baca Juga:

Di hadapan warga Semarang yang hadir, Fanny mengaku tersentuh melihat antusiasme penonton terhadap kisahnya.

“Saya sangat tersentuh melihat reaksi dan antusiasme teman-teman di Semarang hari ini. Semoga kisah saya bisa menyentuh hati kalian semua dan selalu mengingatkan kita betapa berharganya hidup,” kata Fanny.

Gala Premiere dan Meet & Greet Baby Udon digelar di Semarang. Film ini mengangkat kisah cinta nyata Fanny Kondoh dan mendiang Hajime yang penuh haru.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   film indonesia sumargo films gala premiere semarang baby udon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU