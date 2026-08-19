Gala Premiere ‘Baby Udon’ di Semarang, Sumargo Films & LYTO Pictures Angkat Kisah Cinta Nyata Penuh Air Mata

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kisah cinta Fanny Kondoh dan mendiang Hajime Kondoh yang sebelumnya dikenal publik melalui media sosial kini diangkat ke layar lebar.

Film berjudul Baby Udon tersebut menyapa warga Semarang melalui rangkaian Gala Premiere dan Meet & Greet yang digelar di Atrium Mini Stage, Ground Floor Mall Ciputra Semarang, Minggu (16/8).

Yang membuat acara tersebut terasa berbeda, Fanny Kondoh hadir langsung bersama dua pemeran utama film, Denny Sumargo dan Caitlin Halderman.

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Fanny merupakan sosok nyata di balik kisah cinta yang menjadi inspirasi film Baby Udon. Kehadirannya membuat penonton dapat mendengar langsung cerita mengenai perjalanan cintanya bersama mendiang Hajime.

Rumah produksi Sumargo Films bersama LYTO Pictures menghadirkan film tersebut sebagai upaya membawa kisah Fanny dan Hajime ke dalam bentuk cerita yang lebih utuh di layar lebar.

Perjalanan keduanya tidak hanya berkisah tentang pertemuan dan cinta, tetapi juga berbagai perjuangan yang mereka lalui bersama.

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Di hadapan warga Semarang yang hadir, Fanny mengaku tersentuh melihat antusiasme penonton terhadap kisahnya.

“Saya sangat tersentuh melihat reaksi dan antusiasme teman-teman di Semarang hari ini. Semoga kisah saya bisa menyentuh hati kalian semua dan selalu mengingatkan kita betapa berharganya hidup,” kata Fanny.