Polisi Ungkap Kondisi Terkini Remaja Jepara yang Merencanakan Serangan di Sekolah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah memastikan kondisi remaja berusia 14 tahun asal Kabupaten Jepara yang sempat merencanakan aksi kekerasan di sekolahnya kini berangsur pulih setelah menjalani pembinaan intensif sejak tahun lalu.

Kasus tersebut kembali menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial melalui unggahan akun Instagram @infodukumenting yang menyebut Densus 88 mengungkap seorang anak di Jepara terpapar ideologi kekerasan dan sempat merencanakan serangan di lingkungan sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yuliyanto mengatakan aparat telah melakukan pendampingan terhadap remaja tersebut sejak Oktober 2025.

“Polri sudah melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan sejak Oktober 2025,” kata Yuliyanto, Kamis (20/8).

Menurut dia, kondisi psikologis maupun sosial remaja tersebut kini jauh lebih baik dibandingkan saat pertama kali ditangani. Anak tersebut juga sudah kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan tidak lagi menutup diri.

“Sudah sangat lebih baik, dan tidak menutup diri dengan lingkungan maupun sekolahnya,” ujarnya.

Yuliyanto menegaskan penanganan terhadap anak yang terpapar paham kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan.

Menurut dia, keluarga, sekolah, pemerintah, tokoh agama, platform digital, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran ideologi kekerasan kepada anak-anak.