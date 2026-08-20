KPK Periksa Sejumlah Orang di Mapolresta Banyumas, Pejabat Unsoed Disebut Turut Diperiksa

jateng.jpnn.com, PURWOKERTO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah orang di Gedung Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (20/8).

Sejumlah pihak dari kalangan swasta disebut turut menjalani pemeriksaan. Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat pejabat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang diduga menjalani pemeriksaan oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Namun, informasi mengenai keterlibatan pejabat Unsoed dalam pemeriksaan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh KPK maupun pihak Unsoed.

Kepala Polresta Banyumas Kombes Pol Petrus Parningotan Silalahi membenarkan bahwa penyidik KPK menggunakan ruang pemeriksaan di Satreskrim Polresta Banyumas.

Menurut Petrus, penggunaan ruangan tersebut dilakukan atas permintaan tim penyidik KPK. Pihak kepolisian kemudian memberikan fasilitas tersebut sebagai bentuk dukungan kelembagaan.

"Memang KPK pinjam ruang periksa, ya pasti kami kasih karena hubungannya, kan, kelembagaan," ujar Petrus.

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Dia mengatakan tim penyidik KPK tiba di Mapolresta Banyumas pada Kamis siang. Setelah itu, pemeriksaan dilakukan di Gedung Satreskrim.

Meski membenarkan adanya kegiatan penyidik KPK, Petrus mengaku tidak mengetahui jumlah maupun identitas orang yang menjalani pemeriksaan.