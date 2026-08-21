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KH Sholeh Darat Selangkah Lagi Jadi Pahlawan Nasional, Ini Jejak Perjuangannya

Jumat, 21 Agustus 2026 – 12:20 WIB
KH Sholeh Darat Selangkah Lagi Jadi Pahlawan Nasional, Ini Jejak Perjuangannya - JPNN.com Jateng
Ilustras lukisan KH Sholeh Darat. Foto: arsipkitakuat.arpusda.semarangkota.go.id

jateng.jpnn.com, SEMARANG - KH Muhammad Sholeh Darat atau yang dikenal sebagai KH Sholeh Darat selangkah lagi mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

Ulama asal Semarang tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat dalam proses pengusulan dan kini tinggal menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia.

Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan pengusulan KH Sholeh Darat sebagai Calon Pahlawan Nasional (CPN) diinisiasi Pemerintah Kota Semarang dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

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Proses pengusulan itu telah melewati verifikasi lapangan oleh Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

"Setelah melalui verifikasi lapangan, usulan KH Sholeh Darat dinyatakan memenuhi syarat untuk diteruskan kepada Presiden melalui Menteri Sosial," kata Agus, Kamis (20/8).

Berkas pengusulan tersebut kini telah diajukan kepada Presiden bersama nama-nama calon Pahlawan Nasional lainnya dari berbagai daerah.

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Keputusan akhir berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan rekomendasi Menteri Sosial.

"Penetapan gelar Pahlawan Nasional nantinya dilakukan secara resmi melalui Keputusan Presiden," ujar Agus.

KH Muhammad Sholeh Darat atau yang dikenal sebagai KH Soleh Darat selangkah lagi mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
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TAGS   Pahlawan Nasional Kota Semarang kh sholeh darat sholeh darat

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