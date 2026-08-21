KPK Amankan Rektor Unsoed, Pihak Kampus Mengaku Belum Tahu Perkaranya

jateng.jpnn.com, PURWOKERTO - Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto masih menunggu penjelasan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan sejumlah pejabat kampus.

Juru Bicara Unsoed Edi Santoso mengatakan pihak universitas belum mengetahui secara detail perkara yang sedang ditangani KPK maupun status hukum pihak-pihak yang menjalani pemeriksaan.

"Kami mengetahui KPK sedang melakukan pemeriksaan, tetapi belum memperoleh informasi mengenai perkara yang ditangani maupun status hukum orang-orang yang diperiksa," kata Edi, Jumat (21/8).

Karena itu, Unsoed belum mengambil langkah atau sikap lebih lanjut dan memilih menunggu informasi resmi dari KPK sebelum menentukan tindakan berikutnya.

Edi memastikan Unsoed menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan menyampaikan sikap setelah memperoleh kejelasan mengenai perkara tersebut.

"Kami menunggu penjelasan resminya terlebih dahulu. Setelah semuanya jelas, tentu universitas akan menentukan sikap," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT yang berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan tersebut menjadi dasar operasi yang menyasar jajaran Rektorat Unsoed.