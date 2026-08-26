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Proyek PLTP Gunung Ungaran 55 MW Masih Tahap Awal, Ini Penjelasan Dinas ESDM Jateng

Rabu, 26 Agustus 2026 – 12:50 WIB
Proyek PLTP Gunung Ungaran 55 MW Masih Tahap Awal, Ini Penjelasan Dinas ESDM Jateng - JPNN.com Jateng
Gunung Ungaran dengan ketinggian 2.050 MDPL terlihat dari Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Gunung Ungaran direncanakan memiliki kapasitas 55 megawatt (MW) dengan wilayah kerja panas bumi (WKP) yang mencakup Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dinas ESDM Jawa Tengah Dwi Suryono mengatakan wilayah kerja tersebut memiliki luas sekitar 29.800 hektare.

Dwi menjelaskan pengembangan panas bumi Gunung Ungaran masih dalam tahapan awal setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan penugasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada PT PLN per 11 Juni 2026.

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“WKP Gunung Ungaran, ini berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang dan Kendal. Kemudian dengan luas kurang lebih 29.800 hektar dengan rencana pengembangan pembangkit yaitu sebesar 55 MW,” ujar Dwi kepada JPNN.com, Rabu (26/8).

Meski perizinan dari Kementerian ESDM telah diterbitkan, proyek tersebut masih memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum dapat menghasilkan listrik.

Pemegang WKP harus mengurus berbagai perizinan dan memenuhi persyaratan teknis di wilayah yang akan dikembangkan. Seperti rencana detail tata ruang (RDTR), perizinan lingkungan, serta pembebasan atau penyewaan lahan apabila diperlukan.

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Baru kemudian pemegang WKP bisa memasuki fase pengeboran eksplorasi. Pengeboran dilakukan untuk membuktikan keberadaan cadangan panas bumi di bawah lokasi yang diduga memiliki potensi.

Dwi juga menyinggung rencana pembangunan proyek geotermal tersebut di dua kabupaten. Namun, secara spesifik dia belum bisa menyebut lokasinya.

Meski terbit izin Kementerian ESDM, pemegang WKP Gunung Ungaran harus mengurus berbagai perizinan dan memenuhi persyaratan teknis di wilayah yang akan dikembang
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TAGS   gunung ungaran kendal Jawa Tengah semarang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi esdm gedongsongo nglimut proyek geotermal

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