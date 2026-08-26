Expo KKN UPGRIS, Tampilkan Produk UMKM dan Kesenian Rakyat Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kesenian rakyat dan Expo Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) digelar di halaman Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa (25/8).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian KKN mahasiswa UPGRIS sekaligus wadah untuk menampilkan hasil pendampingan kepada masyarakat.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan selama ini telah menjalin kerja sama dengan UPGRIS melalui pelaksanaan KKN mahasiswa di sejumlah desa dan kelurahan.

“Kepada beliau Bapak Rektor UPGRIS yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, menerjunkan mahasiswa untuk KKN di Kabupaten Semarang,” ujarnya.

Ngesti mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam memberikan edukasi dan inovasi kepada masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Terutama pendampingan mereka dalam rangka untuk menimba ilmu di desa-desa, di kelurahan, dan juga yang tidak kalah penting adalah memberikan edukasi, inovasi kepada masyarakat kaitannya pemberdayaan di bidang UMKM,” kata Ngesti.

Menurutnya, pendampingan mahasiswa dapat mendorong masyarakat mengolah potensi daerah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut sejalan dengan potensi unggulan Kabupaten Semarang yang terangkum dalam konsep Intanpari, yakni industri, pertanian, dan pariwisata.

“Tadi disampaikan oleh Pak Rektor ada pembuatan keripik, kemudian juga kaitannya pendampingan di bidang UMKM yang lainnya. Bagaimana bahan baku di Kabupaten Semarang yang unggulannya Intanpari: Industri, Pertanian, Pariwisata. Kemudian ada jasa, terutama di bidang pertanian ini kita tidak hanya menjual hasil pertaniannya, tapi bagaimana diolah menjadi produk unggulan agar nanti ada nilai tambahnya yang lebih tinggi,” ujarnya.