Lintasan Atletik TLJ Semarang Ditutup Lagi, Warga yang Mau Olahraga Kecele

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lintasan atletik di Gelanggang Olahraga Tri Lomba Juang (GOR TLJ) Kota Semarang, Jawa Tengah yang sempat dibuka uji coba lima hari, ditutup kembali pada Senin (24/8).

Penutupan dikarenakan ada perbaikan lagi dalam lintasan lari yang sempat viral mengelupas di media sosial (medsos) beberapa waktu lalu.

Akibatnya, sejumlah warga yang ingin menggunakan lintasan tersebut kecele.

Seperti yang dirasakan Sam Henry Syahril (17). Pelajar sekolah menengah atas itu kecewa karena tak bisa latihan fisik pada Rabu (26/8) pagi.

“Saya memang biasa latihan di sini karena ada event lari yang mau saya ikuti,” kata Sam Henry lantas memilih lari di pinggiran jalan area GOR TLJ.

Lintasan lari TLJ ini menjadi tempat favoritnya.

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Sebelum adanya perbaikan, dia bisa latihan fisik sebanyak empat kali dalam sepekan.

“Memang ada tambalan, kemarin. Kan, ini ditutup lagi, harapan kami sih cepat selesai,” ujarnya.