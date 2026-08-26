Demo di BSB City, Aliansi Rakyat Semarang Soroti Legalitas PT Motu Technology Group

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Puluhan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Semarang menggelar unjuk rasa di Kawasan Industri BSB City, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/8) siang.

Koordinator Aliansi Rakyat Semarang Khoirullah Simbolon mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk meminta transparansi terkait dugaan penyelewengan izin usaha dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PT Motu Technology Group.

“Kami dari Aliansi Rakyat Semarang ingin sebetulnya memberi keterangan atas dugaan adanya penyelewengan izin usaha dan izin mengenai analisis dampak lingkungan dari PT Motu Technology Group,” kata Khoirullah.

Namun, massa tidak diperbolehkan berorasi secara langsung di depan perusahaan. Mereka dihadang petugas keamanan di pintu masuk kawasan industri.

“Kami dihadang di depan pintu kawasan. Kami sudah bertemu dengan perwakilan PT Motu Technology Group dan kami meminta keterangan terkait dengan apakah betul yang kami duga itu sesuai dengan fakta,” ujarnya.

Pihaknya mengaku sempat diperlihatkan dokumen perizinan investasi dan Amdal dalam bentuk berkas digital. Namun, massa mengaku belum dapat melihat dokumen tersebut secara utuh.

“Kami tidak bisa melihat secara full file yang ada di izin tersebut. Kami hanya ditunjukkan secara cover-nya saja, atas nama PT Motu, seperti itu yang kami dapatkan,” ujarnya.

Dia menyatakan tuntutan massa adalah transparansi legalitas perusahaan. Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui legalitas investasi yang berada di wilayah mereka.