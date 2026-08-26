Ribuan Mahasiswa Semarang Turun ke Jalan, Bawa 5 Tuntutan Rakyat

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ribuan massa yang tergabung dalam aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Menuju Pembebasan Nasional di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/8).

Massa yang diperkirakan 1.330 mahasiswa dari berbagai kampus di Ibu Kota Jawa Tengah ini berkonvoi dari Titik Nol menuju Balai Kota Semarang. Mereka lantas berorasi di Tugu Muda.

“Mengapa di Tugu Muda? Karena Tugu Muda ini menjadi nilai historis, sejarah perjuangan pemuda dan masyarakat Semarang pada Oktober 1945 yaitu 5 Hari Pertempuran di Semarang,” kata Rangga, perwakilan BEM Semarang Raya dari Universitas Diponegoro (Undip).

Rangga menyebut tak lagi menggelar aksi di depan Kantor DPRD, Balai Kota Semarang maupun Gedung Gubernur Jateng lantaran aspirasinya tak pernah diserap pemerintah.

“Oleh karena itu, Teman-teman, BEM Sera melakukan gebrakan dengan aksi di Tugu Muda, layaknya aksi di Bundaran HI dihalang, dan kami rasakan juga sekarang BEM Sera juga dihalang oleh aparat,” katanya.

Meski dihadang oleh aparat kepolisian, perwakilan mahasiswa lainnya, Septia Lina Sari berharap tuntutan yang dibawakan dapat didengar oleh pemerintah. Pasalnya, tuntutan serupa sudah pernah disuarakan, tetapi tak ada respons.

“Maka ini sudah kami bawakan dalam aksi dua kali ini. Kemarin pertama kali kami ada di DPRD tidak didengar. Selalu hanya formalitas saja. Makanya karena kami tidak percaya dengan pemerintah hari ini sebenarnya kami mau di Tugu Muda untuk pada akhirnya kami melebur dengan masyarakat,” katanya.

“Namun, kami malah dijegal seperti ini. Itu kan salah satu bentuk bahwasanya kami tidak boleh melebur dengan masyarakat,” kata Septia, lagi. (ink/jpnn)