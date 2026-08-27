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Menjelang Pembukaan MTQ Nasional, Lapak PKL di Simpang Lima Semarang Direlokasi

Kamis, 27 Agustus 2026 – 14:48 WIB
Menjelang Pembukaan MTQ Nasional, Lapak PKL di Simpang Lima Semarang Direlokasi - JPNN.com Jateng
Penutupan area lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) menjelang pembukaan MTQ Nasional XXXI 2026 di area Lapangan Pancasila, Simpang Lima Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Persiapan pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Kota Semarang, Jawa Tengah sedang berlangsung. Pelaksanaan MTQ Nasional XXXI sendiri akan digelar pada 11-20 September 2026.

Pantauan JPNN.com, tenda, panggung dan aneka hiasan MTQ Nasional di Simpang Lima mulai didirikan.

Tampak pula, hal yang menarik perhatian, yakni penutupan area lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di seberang lapangan.

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Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang Aniceto Magno Da Silva mengatakan penutupan area PKL di sekitar Simpang Lima merupakan bagian dari penataan lokasi pembukaan MTQ Nasional.

“Kalau PKL tetap berjualan di sana kondisinya sangat membahayakan keselamatan, baik PKL maupun pengunjung,” kata Moy, sapaan karib Aniceto Magno Da Silva, Kamis (26/8).

Menurutnya, risiko pengerjaan konstruksi dan kelistrikan yang tengah berlangsung di lokasi dapat berbahaya bagi masyarakat.

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“Jadi, kami sebetulnya malah ingin melindungi semuanya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan,” ujarnya.

Meski disterilkan, pihaknya memastikan PKL tetap bisa berjualan. Momentum MTQ Nasional yang mendatangkan peserta dan pengunjung dari seluruh Indonesia disebut akan menggerakkan ekonomi kota, termasuk sektor UMKM dan PKL.

Hal yang menarik perhatian menjelang pembukaan MTQ Nasional, yakni penutupan area lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di seberang Simpang Lima.
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TAGS   jateng Jawa Tengah semarang simpang lima pkl pedagang kaki lima mtq nasional lapangan pancasila

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