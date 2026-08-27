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Ratusan Pelajar Semarang Dibekali Literasi AI dan Jadi Duta Antibullying

Kamis, 27 Agustus 2026 – 15:10 WIB
Ratusan Pelajar Semarang Dibekali Literasi AI dan Jadi Duta Antibullying - JPNN.com Jateng
EDUMIND Wellbeing & AI Camp bertajuk “Membangun Ekosistem Sekolah yang Aman dan Sehat Melalui Inovasi AI: Aman Bercerita, Sehat Mentalnya” di Oak Tree Semarang. FOTO: Edumind.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ratusan pelajar di Kota Semarang, Jawa Tengah, dibekali pemahaman mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau Kecerdasan Artificial (AI) secara bijak.

Dalam EDUMIND Wellbeing & AI Camp bertajuk Membangun Ekosistem Sekolah yang Aman dan Sehat Melalui Inovasi AI: Aman Bercerita, Sehat Mentalnya, para pelajar diingatkan mengenai sejumlah risiko penggunaan teknologi tersebut.

Lebih detailnya mulai dari penyebaran informasi yang tidak akurat, pelanggaran privasi, hingga ketergantungan terhadap teknologi.

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Ketua Yayasan Maleo Talenta Cendekia Mutiara Hikma M menyampaikan persoalan kesejahteraan siswa tidak dapat dipisahkan dari kualitas lingkungan sekolah.

Menurutnya, sekolah bukan hanya tempat untuk mengejar capaian akademik, tetapi juga ruang bagi siswa untuk tumbuh, berinteraksi, membangun karakter, dan mengembangkan potensi dirinya.

“Kami ingin membangun ekosistem sekolah yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga memastikan anak-anak merasa aman, dihargai, didengar, dan mendapatkan dukungan ketika menghadapi persoalan,” kata Mutiara, Kamis (27/8).

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Program ini tidak hanya membahas literasi digital. Peserta juga mendapatkan materi mengenai kesehatan mental remaja, pencegahan perundungan (bullying), serta penguatan peran siswa sebagai duta antibullying.

Dia menjelaskan bahwa EDUMIND Wellbeing & AI Camp hadir sebagai ruang aman bagi siswa untuk belajar memahami diri, membangun empati, dan mengembangkan keterampilan sosial yang sehat.

Program tersebut diikuti 250 peserta dari siswa dan guru dari sejumlah sekolah menengah atas dan kejuruan di Kota Semarang.
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TAGS   Jawa Tengah semarang pelajar kecerdasan artifisial antibullying edumind maleo talenta cendekia

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