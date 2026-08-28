UPGRIS Perkuat Peran Dosen Ciptakan Kampus Aman dan Inklusif

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) menggelar sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) bagi dosen, Jumat (28/8).

Kegiatan bertajuk Penguatan Kapasitas Dosen dalam Menciptakan Ekosistem Aman dan Inklusif tersebut menghadirkan Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Isu Strategis Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba.

Wakil Rektor UPGRIS Agus Sutono mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bentuk komitmen kampus dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh sivitas akademika.

“Inilah bagian dari upaya yang harus dibangun di UPGRIS untuk membangun kesadaran menciptakan kampus yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua,” kata Agus.

Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Agus menyebut Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur peran perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari berbagai bentuk kekerasan.

“Itu mengatur kampus harus berperan menciptakan suasana kampus yang nir kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikis, bahkan sampai pada kebijakan yang kemudian itu mengandung kekerasan,” ujarnya.

Agus menyebut komitmen itu menjadi tanggung jawab seluruh unsur di UPGRIS, termasuk Satuan Tugas (Satgas) PPKPT. Satgas tersebut memiliki mekanisme untuk menangani laporan atau dugaan kekerasan sesuai tingkat pelanggarannya.

“Sehingga itu bagian dari komitmen Pak Rektor beserta seluruh institusi di kampus UPGRIS ini,” katanya.