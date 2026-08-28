Tragis, Bayi 6 Bulan Tewas dalam Kebakaran Rumah di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang bocah berusia enam bulan tewas dalam kebakaran rumah di Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kebakaran yang merenggut nyawa bayi perempuan bawah lima tahun (balita) tersebut terjadi pada Kamis (27/8), sekitar pukul 11.30 WIB.

Tubuh korban mengalami luka bakar 80 persen. Korban tak tertolong setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Kota Semarang.

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“Korban meninggal di Rumah Sakit Kariadi,” kata Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang Tantri Pradono kepada JPNN.com, Jumat (28/8).

Dalam insiden ini, dua orang masih menjalani perawatan medis. Keduanya merupakan A (4) dan Nurjanah (50), yang bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Tantri menyatakan peristiwa ini bermula ketika pelapor bernama Eli melihat adanya asap dari rumah warganya disertai suara ledakan.

Lima armada pemadam dengan 28 personel diterjunkan ke lokasi kejadian. Insiden tersebut telah dipadamkan 50 menit kemudian atau sekitar pukul 12.50 WIB.

Total kerugian dalam kebakaran rumah huni seluas 90 meter persegi ini masih dalam penaksiran. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak yang berwenang. (ink/jpnn)