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Pencinta Reptil Yogya Terperosok di Jurang Curug Lawe Semarang, Cedera di Kepala

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 11:15 WIB
Pencinta Reptil Yogya Terperosok di Jurang Curug Lawe Semarang, Cedera di Kepala - JPNN.com Jateng
Upaya evakuasi survivor yang terjatuh di jurang Curug Lawe Benowo Kalisidi, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Humas SAR Semarang.

jateng.jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Seorang pencinta reptil terjatuh di jurang Curug Lawe Benowo Kalisidi, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/8) sekitar puku 22.15 WIB.

Korban bernama Galih Rizky F (20) terjatuh saat herping di sekitar area air terjun lereng Gunung Ungaran tersebut.

Galih bersama tiga temannya hendak mengamati aktivitas reptil amfibi nokturnal.

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Saat membersihan area penelitian, Galih yang berjalan mundur tidak menyadari bawah di belakangnya merupakan jurang.

“Saat berjalan mundur itulah survivor tidak menyadari bahwa ada jurang sehingga terperosok dan jatuh ke jurang,” kata Kepala Kantor SAR Semarang Budiono, Sabtu (29/8).

Menerima laporan tersebut, pihaknya menerjunkan satu tim lengkap dengan perlengkapan pertolongan di ketinggian untuk mengevakuasi korban.

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“Proses evakuasi sendiri berjalan cukup dramatis,” kata Budiono.

Tim SAR dengan penerangan yang terbatas harus berjibaku dengan waktu untuk mengevakuasi pemuda asal Gondokusuman, Yogyakarta itu dari dasar jurang yang berkedalaman sekitar 40 meter.

Saat membersihan area penelitian, pencinta reptil asal Yogya yang berjalan mundur tidak menyadari bawah di belakangnya merupakan jurang.
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TAGS   gunung ungaran Jawa Tengah semarang yogyakarta curug lawe reptil amfibi

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