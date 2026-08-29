Bayi 6 Bulan Tewas Korban Kebakaran, Wali Kota Semarang Sampaikan Dukacita

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti takziah ke rumah duka bayi berusia lima bulan yang meninggal dunia dalam kebakaran rumah huni di Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Jumat (28/8).

Agustina menyampaikan dukacita yang mendalam atas kebakaran yang merenggut nyawa N pada Kamis (27/8).

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Semarang menyampaikan rasa duka cita yang sangat mendalam. Kehilangan buah hati adalah duka yang luar biasa berat,” kata Agustina.

Dia berujar fokus utama saat ini adalah mendampingi keluarga, memberikan penguatan mental, serta memastikannya tidak merasa sendiri menghadapi musibah ini.

Pihaknya juga memantau perkembangan kesehatan dua anggota keluarga lainnya yang selamat dari maut kebakaran, yakni Arkarna (4) dan Nurjanah (58). Kedua korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUP Dr. Kariadi Semarang.

“Mari kita doakan bersama agar anggota keluarga yang masih dirawat di RSUP Dr. Kariadi segera diberikan kesembuhan dan ketabahan,” tuturnya.

Agustina juga mengapresiasi kepada warga Srondol Wetan warga bergerak cepat secara gotong-royong memadamkan api dan mengevakuasi para korban hingga segera mendapatkan pertolongan medis.

“Sikap tanggap, kepedulian, dan aksi gotong-royong warga yang langsung bahu-membahu memadamkan api serta menyelamatkan para korban di lokasi sangat berharga,” ujarnya. (ink/jpnn)