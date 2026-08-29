Gedung Jiwasraya Kota Lama Semarang Akan Jadi Museum Fotografi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia akan menjadikan Gedung Jiwasraya di Kawasan Little Netherland alias Kota Lama Semarang menjadi sebuah museum.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat mengunjungi eks Gedung Asuransi Jiwasraya yang terletak di Jalan Letjen Suprapto Kota Lama Semarang.

“Kami berharap dalam rangka untuk pemanfaatan ya, gedung-gedung cagar budaya, ini kami harapkan sebetulnya menjadi satu museum,” kata Fadli Zon dikutip Sabtu (29/8).

Fadli mengatakan bahwa gedung yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya ini diperkirakan dibangun oleh Belanda di abad 19 atau awal abad ke-20.

“Kelihatannya karena bangunannya cukup modern untuk pada zamannya. Dan kami lihat juga di sini ada lif yang kemungkinan besar lif pertama yang ada di Hindia Belanda ketika itu,” katanya.

Fadli menyatakan upaya untuk menyelematkan bangunan tua itu agar menjadi ruang belajar tanpa merusak nilai sejarahnya bagi masyarakat.

Nantinya, gedung Jiwasraya tersebut akan dijadikan museum fotografi.

“Ya, semacam museum fotografi, ya, atau pemanfaatan yang lain sehingga ini bisa terselamatkan,” ujarnya. (ink/jpnn)