Gus Rozin Hormati Keputusan Muktamar NU, Siap Ikuti Mekanisme AHWA

jateng.jpnn.com, JOMBANG - Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menghormati keputusan Muktamar ke-35 NU yang menetapkan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk memilih Ketua Umum PBNU.

Keputusan tersebut diambil peserta Muktamar ke-35 NU pada Sabtu (29/8) dini hari setelah pembahasan mengenai mekanisme pemilihan dalam Komisi Organisasi belum mencapai titik temu.

Peserta Muktamar kemudian menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dari sistem one man one vote atau satu orang satu suara menjadi mekanisme AHWA melalui pemungutan suara.

Gus Rozin menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dan tradisi musyawarah yang hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Menurut dia, keputusan Muktamar tidak semestinya hanya dilihat dari aspek teknis pemilihan, tetapi juga dari proses musyawarah yang telah dilalui para peserta.

“Ini merupakan keputusan Muktamar yang harus kita hormati bersama. Saya menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh muktamirin yang telah menjalankan proses ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar Gus Rozin di Jombang, Minggu (30/8).

Dia mengatakan demokrasi dalam tradisi NU tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan secara langsung. Musyawarah, mufakat, serta penghormatan terhadap keputusan forum tertinggi organisasi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi.

“Bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana keputusan ini kita terima bersama dan kemudian kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.