Kebakaran Maut Banyumanik Semarang, 2 Nyawa Balita Melayang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Korban jiwa dalam kebakaran maut rumah huni di Srondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah bertambah menjadi dua orang.

Kini A (4), sang kakak menyusul bayi N yang berusia enam bulan meninggal dunia seusai menjalani perawatan intensif tiga hari di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang pada Minggu (30/8).

“Benar,” kata Kapolsek Banyumanik Kompol Hengky Prasetyo kepada JPNN.com, Minggu (30/8).

Untuk diketahui, A yang menderita luka bakar 80 persen itu sempat menjalani perawatan di RS Hermina Banyumanik sebelum dilarikan ke RSUP Dr Kariadi.

Saat ini, masih ada satu korban yang menjalani perawatan di rumah sakit, yakni Nurjanah (50) asisten rumah tangga (ART).

Kebakaran maut itu diduga berasal dari kebocoran gas.

Ketika kebakaran, sang ART dan dua balita sedang berada di rumah. Ketiganya mengalami luka bakar serius.

Penyelidikan penyebab kebakaran masih dilakukan oleh pihak kepolisian. (ink/jpnn)