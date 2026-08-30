Kisah Muhammad Suryo Bangun HS: dari 30 Karyawan hingga Hampir 8.000 Orang

jateng.jpnn.com, PURWOKERTO - Konser Berani Kita Beda Tour HS Hey Slank memasuki titik kesembilan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (30/8).

Konser yang menghadirkan Slank bersama sejumlah musisi dari Purwokerto hingga Yogyakarta tersebut menandai tiga tahun perjalanan rokok HS yang terus berkembang dan menyerap ribuan tenaga kerja.

Di balik perkembangan itu, terdapat perjalanan panjang pemilik HS, Muhammad Suryo. Jatuh bangun dalam membangun usaha, sempat putus asa, hingga menghadapi ujian berat setelah kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa istrinya, Anis Syarifah menjadi bagian dari perjalanan bisnisnya.

Kisah tersebut disampaikan Suryo saat sesi jumpa pers beberapa jam sebelum konser digelar di Purwokerto, Minggu siang.

Suryo mengatakan bisnis rokok HS mulai dirintis pada 2023 dengan sekitar 30 karyawan yang bekerja sebagai tukang linting. Namun, setelah satu tahun berjalan, perkembangan bisnis tersebut belum sesuai harapan.

“Saya dengan Pak Ipin (salah satu pimpinan di pabrik HS) kemudian umrah ke Tanah Suci, berdoa. Tuhan kalau ini bukan rezekiku saya ikhlas, tapi kalau rezekiku saya mohon dipermudah,” kata Suryo saat sesi taklimat media.

Setelah kembali dari Tanah Suci, Suryo tetap menekuni bisnis tersebut. Perlahan, penjualan meningkat dan jumlah karyawan terus bertambah.

Pada 2025, HS bahkan mendapat penghargaan sebagai salah satu perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak di Jawa Tengah.