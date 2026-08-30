Gedung Bulutangkis di Bumiayu Brebes Roboh, 3 Orang Tewas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga orang tewas dalam insiden maut robohnya gedung badminton Hogwan di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (30/8) sekitar pukul 05.30 WIB.

Kapolsek Bumiayu AKP Edi Mardianto mengatakan bangunan tersebut roboh dan menimpa tiga rumah yang berada di bagian depan gedung.

“Setelah menerima laporan, personel Polsek Bumiayu langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, pendataan korban serta saksi, dan membantu proses evakuasi,” AKP Edi.

Peristiwa itu bermula ketika warga mendengar suara dentuman keras. Warga kemudian keluar rumah dan mendapati gedung bulu tangkis tersebut telah roboh.

Dua anak ditemukan tertimpa reruntuhan bangunan. Petugas bersama warga mengevakuasi keduanya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.

“Dua korban pertama yang ditemukan merupakan anak-anak. Petugas bersama warga kemudian mengevakuasi dan membawa korban ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut,” katanya.

Proses pembersihan dan pencarian korban terus dilakukan. Sekitar pukul 13.00 WIB, petugas menemukan seorang korban yang tertimpa material bangunan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban tersebut diketahui bernama Kajat, 82 tahun. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah Kajat ke RSUD Bumiayu.