Bawa Pesan Damai, Ratusan Skuteris Bareng Kaka Slank Riding Keliling Purwokerto

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Ratusan skuteris berkeliling Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (30/8) siang. Mereka membawa pesan damai dan semangat perubahan menjelang Konser Berani Kita Beda Tour HS Hey Slank yang digelar di GOR Satria Purwokerto.

Vokalis Slank Akhadi Wira Satriaji alias Kaka tampak memimpin rombongan dengan mengendarai Vespa. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono juga turut berada dalam rombongan.

Ratusan skuteris lainnya mengikuti dari belakang. Tidak hanya pengendara Vespa, sejumlah peserta juga menggunakan sepeda motor jenis lain.

Rombongan memulai perjalanan dari Jembatan Gerilya Soedirman yang berada di kawasan Tugu Teratai, salah satu ikon Purwokerto. Raungan mesin kendaraan membuat suasana di sepanjang perjalanan semakin meriah.

Sejumlah peserta juga membawa atribut komunitas masing-masing. Di antara klub skuter yang mengikuti kegiatan tersebut terdapat Scooter Wangon Area Team (SWAT) dan Paguyuban Sekuteris Banyumas Raya (Paseban Raya).

Pentolan SWAT Wangon Eko dan Inunk selaku “lurah” Paseban Raya turut terlihat dalam rombongan.

Eko mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar-komunitas, termasuk dengan para Slankers dari berbagai daerah.

“Ini kesempatan kita untuk saling bersilaturahmi, nggak hanya dari komunitas Vespa aja sih. Termasuk juga dengan Slankers se-Banyumas, di luar Banyumas, jauh-jauh, (ada) yang tadi malam baru sampai Purwokerto. Mantap sekali riding bareng Slank dan HS ya,” kata Eko dari SWAT Wangon.