Belasan Ribu Slanker Tumpah Ruah di Konser Hey Slank Purwokerto

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Penampilan Slank sukses menghibur belasan ribu Slankers dalam Konser Hey Slank Berani Kita Beda Tour di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (30/8) malam.

Para Slankers datang dari berbagai wilayah di Banyumas Raya, seperti Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, hingga Cilacap. Sejumlah penonton bahkan datang dari wilayah Pantura, antara lain Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, hingga Lampung.

Salah satu Slankers asal Cilacap, Dinar sengaja menyempatkan waktu untuk menyaksikan konser tersebut. Dia bahkan tiba di Purwokerto sehari sebelum pentas digelar.

“Pingin nonton festival musik, memang nungguin Slank manggung, besok harus pulang Subuh karena ada toko (usaha, red) di Cilacap,” ujarnya.

Antusiasme penonton terlihat dari sejumlah bendera yang dibentangkan selama konser. Bendera tersebut membawa identitas daerah masing-masing kelompok Slankers.

Sebagian penonton juga mengenakan kaus dengan identitas daerah. Salah satunya bertuliskan Slankers – Slanky Dawet Ayu Banjarnegara.

Keramaian tidak hanya terjadi di dalam area konser. Jalan di sekitar GOR Satria yang dipenuhi pedagang kaki lima semakin ramai dengan aktivitas Slankers.

Sejumlah Slankers juga memanfaatkan momentum tersebut untuk berjualan di luar area pertunjukan. Area parkir kendaraan roda dua dan roda empat di sekitar lokasi pun tampak penuh.