Palang Pintu Kereta di Semarang Terbuka, Pengguna Jalan Nyaris Tersambar Ular Besi
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kejadian menegangkan terjadi di palang pintu perlintasan Kereta Api Indonesia (KAI) Mangkang, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Informasi yang dihimpun JPNN.com, palang pintu telah dibuka, tetapi masih ada perjalanan kereta api.
Dalam video yang beredar, pengendara yang melintas nyaris tersambar ular besi pada Sabtu (29/8) sekitar pukul 07.25 WIB.
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif menyampaikan bahwa saat ini sedang memeriksa dan mendalami kejadian tersebut.
“Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap informasi yang beredar,” kata Luqman dikutip, Senin (31/8).
Pihaknya mengaku telah metindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pembinaan kepada petugas palang perlintasan yang teledor itu.
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Kejadian ini menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kedisiplinan serta pengawasan di lapangan.
“Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” tutur Luqman. (ink/jpnn)
Nyaris, ular besi menyambar pengguna jalan melintasi palang pintu perlintasan kereta api yang terbuka di Mangkang, Kota Semarang.
Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma
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