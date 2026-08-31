JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini 2 Nyawa Balita Melayang, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Maut di Semarang

2 Nyawa Balita Melayang, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Maut di Semarang

Senin, 31 Agustus 2026 – 12:06 WIB
2 Nyawa Balita Melayang, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Maut di Semarang - JPNN.com Jateng
Lokasi kejadian kebakaran maut rumah huni di Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Humas Damkar Kota Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran maut yang merenggut nyawa dua balita di Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kapolsek Banyumanik Kompol Hengky Prasetyo mengatakan pemeriksaan lokasi kejadian telah dilakukan oleh Tim Labfor dan Tim Inafis Polrestabes Semarang.

“Masih kami selidiki,” kata Kompol Hengky, Senin (31/8).

Baca Juga:

Suara ledakan yang diduga berasal dari kebocoran gas masih dalam penyelidikan mendalam.

“Kemungkinan bisa (kebocoran gas, red) tetapi kami tidak bisa langsung menyimpulkan karena Labfor dan Inafis masih menyelidiki. Kami masih menunggu laporannya,” ujarnya.

Untuk diketahui, kebakaran yang disertai suara ledakan tersebut terjadi pada Kamis (27/8) siang.

Baca Juga:

Saat kejadian, terdapat tiga orang di dalam rumah tersebut, yakni bayi berinisial N yang masih lima bulan, A (4), dan Nurjanah (50) asisten rumah tangga (ART). Ketiganya menderita luka bakar serius.

Warga yang mengetahui berusaha mengevakuasi ketiga korban ke Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Di sana, bayi N tak tertolong.

Kapolsek Banyumanik Kompol Hengky Prasetyo mengatakan pemeriksaan lokasi kejadian telah dilakukan oleh Tim Labfor dan Tim Inafis Polrestabes Semarang.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah polisi semarang kebakaran balita banyumanik kebakaran maut

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU