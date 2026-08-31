Setelah Semarang, Kereta Api Nyaris Menyambar Pengguna Jalan di Pekalongan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Setelah Kota Semarang, ular besi nyaris menyambar pengguna jalan akibat palang pintu perlintasan kereta api terbuka di wilayah Dekoro, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Pekalongan, Jawa Tengah.

Detik-detik menegangkan itu terjadi pada Minggu (30/8) sekitar pukul 08.30 WIB. Sang penjaga palang perlintasan diduga tertidur saat kereta api melintas.

Sehari sebelumnya, peristiwa serupa terjadi di Mangkang, Kota Semarang, Sabtu (29/8) sekitar pukul 07.25 WIB.

Kedua peristiwa tersebut viral di media sosial (medsos).

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan kejadian itu menjadi bahan evaluasi memastikan sistem pengamanan, kesiapan petugas, serta prosedur keselamatan di perlintasan dapat berjalan dengan baik.

“Kami akan melakukan evaluasi dengan pengelola perlintasan sebidang tersbut untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di waktu yang akan datang,” ujar Luqman.

Pihaknya menyebut bahwa aspek keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan masyarakat di sekitar rel merupakan prioritas utama yang harus dijaga bersama.

“Kami berharap kejadian ini menjadi perhatian bersama untuk semakin memperkuat budaya keselamatan,” ujarnya. (ink/jpnn)