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GOR Bulu Tangkis Ambruk Timpa Rumah Warga, 3 Orang Tewas

Senin, 31 Agustus 2026 – 14:04 WIB
GOR Bulu Tangkis Ambruk Timpa Rumah Warga, 3 Orang Tewas - JPNN.com Jateng
Sebuah gedung olahraga bulu tangkis di Desa Dukuhturi, Bumiayu, Kabupaten Brebes, Minggu (30/8/2026), roboh hingga menewaskan tiga orang. ANTARA/HO-Humas Polda Jateng

jateng.jpnn.com, BREBES - Bangunan gedung olahraga (GOR) bulu tangkis di Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, roboh dan menimpa sejumlah rumah warga pada Minggu (30/8).

Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia.

Kapolsek Bumiayu AKP Edi Mardianto mengatakan material bangunan yang ambruk jatuh ke tiga rumah yang berada tepat di depan gedung.

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Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan warga kemudian melakukan pencarian di antara reruntuhan bangunan.

Dalam proses evakuasi, dua korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Keduanya diketahui masih berusia anak-anak.

"Dua korban awal merupakan anak-anak, langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," kata Edi.

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Pencarian terhadap kemungkinan korban lain terus dilakukan di lokasi kejadian.

Hingga akhirnya, petugas kembali menemukan seorang korban laki-laki berusia 82 tahun. Korban tersebut juga dinyatakan meninggal dunia.

GOR bulu tangkis di Bumiayu, Brebes, roboh dan menimpa tiga rumah warga. Tiga orang ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan.
Sumber antara
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TAGS   GOR bulu tangkis brebes ambruk warga tewas

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