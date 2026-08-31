Persib Bandung Vs Manila Digger Malam Ini, 3 Pemain Pangeran Biru Absen

jateng.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus menghadapi laga penting play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/27 tanpa tiga pemain andalannya.

Pangeran Biru dijadwalkan menjamu Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8) malam pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persib Igor Tolic memastikan Luciano Guaycochea, Gakuto Notsuda, dan Sandy Walsh belum dapat dimainkan dalam pertandingan tersebut.

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Ketiganya masih menjalani pemulihan akibat cedera sehingga belum mendapat lampu hijau dari tim medis untuk tampil.

"Masih Lucho, Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda yang akan absen di pertandingan," kata Tolic.

Absennya Guaycochea dan Notsuda membuat Persib kehilangan beberapa opsi di lini tengah. Situasi tersebut membuat Tolic harus menyiapkan komposisi alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan.

Marc Klok berpeluang kembali menjadi salah satu tumpuan. Kapten Persib tersebut dapat ditemani Adam Alis dan Thom Haye yang memiliki pengalaman serta karakter berbeda di lini tengah.

Klok bisa diandalkan untuk mengatur ritme sekaligus menjaga organisasi permainan. Sementara Adam Alis menawarkan mobilitas dan energi, sedangkan Thom Haye memiliki kemampuan distribusi bola yang dapat membantu Persib membangun serangan dari lini tengah.