Jasad Perempuan Tanpa Identitas Terbakar di Pos Ronda Demak, Diduga Korban Pembunuhan

jateng.jpnn.com, DEMAK - Penemuan jasad perempuan tanpa identitas dalam kondisi terbakar di sebuah pos ronda mengegerkan warga Desa Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Diduga jasad tersebut korban pembunuhan.

Peristiwa itu diketahui warga pada Selasa (1/9) sekitar pukul 04.00 WIB. Warga setempat melihat sesuatu yang terbakar di pos ronda.

“Ada masyarakat yang keluar melihat di pos ronda itu ada yang tebakar. Terus karena penasaran didekati, apa yang terbakar itu, setelah didekati ternyata ada mayat,” ujar Kasi Humas Polres Demak Iptu Rudi Tri Sayoga, Selasa (1/9).

Warga terkejut mengetahui bahwa sesuatu yang terbakar merupakan manusia. Laporan kejadian tersebut disampaikan ke Polsek Kebongagung.

“Petugas Polsek Kebonagung kemudian mendatangi lokasi kejadian,” kata Iptu Rudi.

Polisi lantas menyelidiki dan memeriksa lokasi kejadian. Termasuk mengamankan dengan memasang garis kuning kepolisian.

“Diduga waktu terbakar itu setelah meninggal dunia. Sampai sekarang belum diketahui identitasnya,” ujarnya.

Saat ini jasad korban menjalani autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Fatah Karangawen, Demak. “Karena diduga ada unsur kekerasan, untuk memastikan penyebab dan lain-lainnya dibawa ke RSUD Sultan Fatah untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tuturnya. (ink/jpnn)