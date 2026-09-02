Ribuan Atlet Ikuti Popda Jateng 2026, Ahmad Luthfi Ungkap Jiwa Petarung

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Tengah tahun ini diikuti sebanyak 7.515 atlet pelajar dari 35 kabupaten/kota. Mereka akan bertanding selama 1 hingga 6 September 2026.

Ribuan atlet pelajar itu terbagi dari 1.647 atlet SD, 2.335 atlet SMP, dan 3.533 atlet SMA. Mereka didampingi 1.210 pelatih dan 334 ofisial.

Popda 2026 ini mempertandingkan 23 cabang olahraga (cabor) dengan 522 nomor pertandingan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan ajang bergengsi tingkat sekolah ini bertujuan pembinaan dan persiapan bibit-bibit atlet pelajar masa depan untuk menghadapi Popnas 2027.

“Adik-adik ini adalah bibit unggul yang akan mengharumkan nama Jawa Tengah. Jadi seluruh cabor kami pertandingan,” ujar Luthfi seusai membuka Popda Jateng 2026 di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (1/9).

Selain itu, Popda Jateng juga sebagai wadah untuk menempa karakter para atlet.

Karenanya, Luthfi menekankan kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan perangkat pertandingan termasuk wasit agar sportif dan profesional.

“Sehingga ke depan memiliki karakter disiplin, tanggung jawab, dan jiwa petarung,” kata eks Kapolda Jawa Tengah tersebut. (ink/jpnn)