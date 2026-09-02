Bupati Banyumas Setuju Pemekaran, tetapi Ada Satu Hal yang Bikin Khawatir

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengaku tidak mempersoalkan wacana pemekaran Banyumas. Namun, dia mengingatkan rencana tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Sadewo mengatakan pemekaran memang dapat memberikan peluang bagi daerah baru untuk berkembang. Akan tetapi, pembentukan daerah otonomi baru membutuhkan biaya besar dan jangan sampai justru membebani kabupaten induk.

"Kalau saya jujur, ya senang saja kalau dimekarkan. Cuma secara hitungan saya, saat ini belum mampu. Ini pendapat pribadi saya," kata Sadewo di Purwokerto, Rabu (2/9).

Menurut dia, wacana pemekaran Banyumas sebelumnya mengarah pada pembentukan dua wilayah. Belakangan, pembahasannya berkembang menjadi tiga daerah otonomi baru.

Opsi pertama ialah membentuk dua wilayah, yakni Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas dengan ibu kota di Kecamatan Banyumas.

Sementara opsi lainnya adalah membentuk tiga wilayah, yaitu Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Timur yang beribu kota di Kecamatan Banyumas, serta Kabupaten Banyumas Barat dengan ibu kota di Ajibarang atau Wangon.

Sadewo menilai pemekaran menjadi dua wilayah lebih realistis dibandingkan langsung membentuk tiga daerah otonomi baru.

Dia juga mengaku mendengar adanya lampu hijau dari pemerintah provinsi terkait wacana tersebut. Namun, dirinya belum mengetahui secara pasti sikap pemerintah pusat.