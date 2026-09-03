Kebakaran TPA Putri Cempo Solo Meluas, 6 Mobil Damkar Diterjunkan

jateng.jpnn.com, SOLO - Kebakaran melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Mojosongo, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/9) malam.

Api diketahui membakar area blok B dan kemudian meluas ke bagian utara TPA yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karanganyar.

Lurah Mojosongo Katarina Kartika Panca Chris Daryani mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai kebakaran tersebut sekitar pukul 18.00 WIB.

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"Saya ditelepon sama Pak RW 30, katanya Putri Cempo kebakaran. Kebetulan saya juga masih di jalan, belum pulang," kata Katarina.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui. Katarina mengatakan kejadian serupa sebenarnya hampir terjadi setiap tahun, tetapi sebelumnya tidak sampai menimbulkan kebakaran besar.

"Memang ini kayak tahunan gitu ya, tetapi dulu nggak sempat kebakaran besar," ujarnya.

Katarina memastikan kondisi warga di sekitar lokasi masih aman. Meski demikian, pemerintah kelurahan telah melakukan langkah antisipasi dengan berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta.

Koordinasi tersebut salah satunya berkaitan dengan rencana menyiapkan dapur umum di kantor kelurahan apabila dibutuhkan.