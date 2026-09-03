74 Kampus Dalam & Luar Negeri Hadir di Karangturi Education Expo 2026 Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 74 perguruan tinggi dan agen pendidikan dari dalam maupun luar negeri hadir dalam Karangturi Education Expo (KKE) 2026 yang digelar SMA Karangturi Semarang.

Pameran pendidikan bertema Gateway to Greatness: Seribu Gerbang Pilihan, Satu Masa Depan Gemilang itu menjadi ruang bagi siswa untuk mendapatkan referensi mengenai berbagai pilihan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang SMA.

Ketua Panitia Karangturi Education Expo 2026 Yosianita Vilvana Intani mengatakan pameran itu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengenal berbagai perguruan tinggi sebelum menentukan pilihan studi lanjut.

“Berbagai macam pilihan perguruan tinggi yang nantinya itu harapannya bisa memberikan referensi bagi anak-anak setelah lulus SMA. Tahun ini kami ada 74 perguruan tinggi dan agen pendidikan dari dalam maupun luar negeri. Ini diikuti oleh kelas 10, 11, 12, dan juga kami mengundang sekolah mitra, orang tua dari luar Karangturi,” kata Yosianita, Kamis (3/9).

Karangturi Education Expo yang berlangsung sejak 1 hingga 4 September ini digelar tiap tahun. Setiap pelaksanaan mengusung tema berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni mempertemukan siswa dengan berbagai perguruan tinggi.

“Expo ini digelar tiap tahun di September atau Agustus. Kami mengundang berbagai universitas untuk hadir memberikan layanan pendidikan,” ujarnya.

Yosianita menyebut perguruan tinggi dan agen pendidikan yang hadir tidak hanya berasal dari Indonesia. “Jadi sesuai dengan output kami, memang banyak anak-anak Karangturi yang studi lanjutnya itu ke luar negeri. Namun, di dalam negeri pun juga banyak,” katanya.

Kepala SMA Karangturi Yulia Rahmawati mengatakan KKE telah berlangsung sejak lama dan terus dikembangkan dari tahun ke tahun.