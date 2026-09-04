Wisuda Ke-88 Udinus Punya Cerita Baru: Lulusan Polibes Salatiga Turut Diwisuda

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) menggelar prosesi wisuda. Pada hari kedua Wisuda Ke-88, Kamis (3/9), ada pemandangan berbeda di Ballroom Rama Shinta.

Untuk pertama kalinya, Udinus turut mewisuda lulusan Politeknik Bhakti Semesta (Polibes) Salatiga setelah perguruan tinggi tersebut resmi berada dalam pengelolaan Udinus.

Wisuda Ke-88 Udinus berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (2-3 September 2026), dengan total 1.093 wisudawan.

Pada hari kedua, sebanyak 531 wisudawan dari 11 program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Fakultas Kesehatan (FKes) mengikuti prosesi. Mereka berasal dari berbagai jenjang, mulai doktoral, magister, sarjana, hingga diploma.

Di antara para lulusan tersebut terdapat mahasiswa Polibes Salatiga dari Program Sarjana Terapan Bisnis Digital dan Sarjana Terapan Rekayasa Keamanan Siber.

Rektor Udinus Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan keikutsertaan lulusan Polibes dalam wisuda kali ini menjadi salah satu dampak dari proses alih kelola yang dilakukan Udinus.

"Ada yang sedikit berbeda pada wisuda ke-88 ini. Hari ini kami juga mewisuda lulusan dari Polibes Salatiga, dikarenakan sejak bulan Juli 2025 kami sudah melakukan alih kelola. Untuk saat ini sedang dalam tahap penggabungan, dan harapannya ke depan akan berubah nama menjadi Udinus Salatiga," kata Prof. Pulung.

Menurut dia, langkah Udinus mengambil alih pengelolaan Polibes Salatiga bukan sekadar ekspansi kampus.